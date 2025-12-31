90 फीट ऊपर लटका युवक, मौके पर गांव में मच गया शोर...3 घंटे चला रेस्क्यू

साल के आखिरी दिन अबोहर के गांव गिद्दड़ावाली में एक दर्दनाक हादसा हो हुआ।

अबोहर (सुनील नागपाल): साल के आखिरी दिन अबोहर के गांव गिद्दड़ावाली में एक दर्दनाक हादसा हो हुआ, जब गुरुद्वारे में निशान साहिब का चोला बदलने के लिए चढ़ा एक युवक 90 फीट ऊपर लटक गया। इसके बाद पूरे गांव में हंगामा मच गया। बाद में उसे बड़ी मुश्किल से 3 घंटे बाद नीचे उतारा गया।

जानकारी के मुताबिक, गिद्दड़ांवाली गांव में एक युवक नए साल के मौके पर गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब का चोला बदलने के लिए ऊपर चढ़ा, लेकिन तार टूटने की वजह से वह 90 फीट ऊपर लटक गया। इसके बाद प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और युवक को नीचे उतारने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 3 घंटे बाद युवक को रेस्क्यू करके नीचे उतारा गया। उसे अबोहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि वह ठीक है। उन्हें बेसिक ट्रीटमेंट दिया गया है और कुछ समय हॉस्पिटल में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here