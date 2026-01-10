70 साल का साथ: पति की मौत के बाद पत्नी ने भी त्यागे प्राण, एक साथ अर्थी सजाकर हुआ अंतिम संस्कार

पति-पत्नी के रिश्ते को दिखाने के लिए बनाए गए अलग-अलग गानों और लोकगीतों में कहा जाता है कि 2 जिस्म एक जान होते हैं।

मलोट (जुनेजा): पति-पत्नी के रिश्ते को दिखाने के लिए बनाए गए अलग-अलग गानों और लोकगीतों में कहा जाता है कि 2 जिस्म एक जान होते हैं। ऐसे जोड़े भी चाहते हैं कि भगवान उन्हें एक साथ ले जाए। लेकिन मलोट के रविदास नगर में ऐसा ही एक मामला सच हुआ। जहां पति-पत्नी ने एक दिन अपने प्राण त्यागे। दोनों की उम्र 95 साल से ज्यादा थी और शादी को 70 साल से ज्यादा हो चुके थे और जब दोनों एक साथ चले गए तो दुख के बावजूद परिवार और रिश्तेदारों में सांत्वना का माहौल था। परिवार के पुरुषों और महिलाओं ने बताया कि डोडा राम सेहतमंद थे और चलते-फिरते थे।

वह बच्चों और बड़ों के टूटे पैर और हाथ जोड़ने का काम करते थे। कल शाम उनकी मौत के एक घंटे बाद उनकी पत्नी भी गुजर गईं। उन्होंने बताया कि प्रेमा देवी पिछले 3-4 साल से बीमार थीं। परिवार के सुनील कुमार और सतपाल का कहना है कि ऐसी मौत किस्मत वालों को नसीब होती है। उसी तरह वह उसे अपने साथ ले गया। जिसके बाद परिवार वाले सजावट लिए गुब्बारे और फूल लगाकर अर्थियों को श्मशानघाट ले गए। जहां अंतिम संस्कार किया गया। आज उसके अंतिम संस्कार में पूरे मोहल्ले और शहर के लोग मौजूद थे।

