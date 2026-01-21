फिरोजपुर जिले में शुक्रवार को सरकारी छुट्टी की मांग, पढ़ें क्या है कारण

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के जिला प्रधान पिप्पल सिंह सिद्धू के नेतृत्व में

फिरोजपुर : फिरोजपुर जिले में बसंत पंचमी के अवसर पर 23 जनवरी (शुक्रवार) को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग उठी है। पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के जिला प्रधान पिप्पल सिंह सिद्धू के नेतृत्व में यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा से मुलाकात की।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 23 जनवरी को फिरोजपुर में मनाए जा रहे विश्व प्रसिद्ध बसंत पंचमी के त्योहार के मद्देनज़र अवकाश घोषित करने की मांग रखी। यूनियन नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बसंत पंचमी को पहले ही आरक्षित छुट्टी घोषित की गई है, ऐसे में जिला प्रशासन को पूरे जिले में इस दिन सरकारी अवकाश घोषित करना चाहिए।