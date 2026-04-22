Heatwave के बीच हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर, डायरिया और पेचिश के मरीज बढ़े

शहर में बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के बीच पेट में इन्फेक्शन और फ्लू के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।

चंडीगढ़ (पाल): शहर में बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के बीच पेट में इन्फेक्शन और फ्लू के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के पिछले 10 दिनों के डेटा के मुताबिक, डायरिया के 42 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। OPD में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (ARI) के 226 मरीज रजिस्टर हुए, जबकि 45 मरीजों को भर्ती करना पड़ा।

हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, गर्मी बढ़ने के साथ ऐसे मामलों में बढ़ोतरी आम बात है। गंदा पानी, बाहर का खाना और तापमान में बदलाव इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं। इसी वजह से डिपार्टमेंट ने गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लोगों से शरीर में पानी की कमी न होने देने पर जोर दिया गया है। दिन भर बार-बार पानी पीने, सफर में पानी साथ रखने और नींबू पानी, लस्सी और नारियल पानी जैसे ड्रिंक्स का सेवन करने की सलाह दी गई है। तरबूज, खीरा और संतरा जैसे पानी से भरपूर फल खाने की भी सलाह दी गई है।

धूप से बचाव जरूरी

लोगों को सलाह दी गई है कि वे सीधी धूप में बाहर न निकलें, हल्के और ढीले कॉटन के कपड़े पहनें और सिर ढककर रखें। उन्हें दोपहर में बाहर जाने से बचने के लिए कहा गया है। दिन में घर की खिड़कियां और पर्दे बंद रखने और रात में खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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