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सरकारी बस से हुई लूट का मामला! दो आरोपी गिरफ्तार, हुए खुलासे

Edited By Kalash,Updated: 09 Apr, 2026 12:55 PM

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कपूरथला में सरकारी बस लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

सुल्तानपुर लोधी (सोढ़ी, धीर): कपूरथला में सरकारी बस लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एस.एस.पी गौरव तूरा द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहीम के तहत धर्मेंद्र वर्मा IPS सहायक पुलिस कप्तान सुल्तानपुर लोधी के निर्देशों के अनुसार इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह चीफ अफसर थाना सुल्तानपुर लोधी की लीडरशिप में सरकारी बस को लूटने वाले 2 व्यक्ति सुखदेव सिंह उर्फ ​​सुक्खा पुत्र पाल सिंह निवासी सिधवा दोना (थाना कपूरथला) और अलमस्त लोटिया पुत्र सरदारा सिंह निवासी वरियाहा दोना (थान सदर कपूरथला) को गिरफ्तार किया है।     

पुलिस कप्तान जांच हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि 3 अप्रैल को पुलिस चौकी मोठांवाल (सुल्तानपुर लोधी थाना) के प्रभारी एएसआई गुरमेज सिंह को मलकीत राम पुत्र फकीर चंद निवासी अदरामण थाना मेहतपुर (जिला जालंधर) ने दर्खास्त दी कि वह पंजाब रोडवेज डिपो नंबर 2 की मिनी बस पर कंडक्टर का काम करता है। उसने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे गांव कुलारा से थोड़ा आगे मोठांवाल की तरफ जा रहे थे। जब बस टमाटर सॉस फैक्ट्री के पास पहुंची तो पीछे से एक कार आ रही थी। चालक ने कार को रास्ता दिया और फिर बस के आगे खड़ी कर दी। कार से दो युवक बस में घुसे, जिनमें से एक के पास हथियार था। उन्होंने तेजधार हथियार से डराकर उससे पैसे मांगे। फिर उन्होंने हथियार से डराकर बैग से करीब 900 रुपये जबरदस्ती निकाल लिए और फरार हो गए। शिकायतकर्ता की अर्जी के आधार पर सुल्तानपुर लोधी पुलिस स्टेशन में तुरंत दो अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।

एस.पी. गिल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गईं और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान, आरोपियों सुखदेव सिंह उर्फ ​​सुखा, पुत्र पाल सिंह, निवासी सिधवा दोना और अलमस्त लोटिया, पुत्र सरदारा सिंह, निवासी वरियाहा दोना को ट्रेस कर दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों ने लूट की बात कबूल कर ली है और लूटे गए 900 रुपये भी पुलिस को सौंप दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार, ग्रे रंग की, ब्रांड हाडा सिटी, और घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सुल्तानपुर लोधी पुलिस स्टेशन के चीफ इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और उनके द्वारा की गई दूसरी घटनाओं की भी जांच की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुखदेव सिंह उर्फ ​​सुखा, बेटे पाल सिंह, निवासी सिधवा दोना के खिलाफ पहले से ही 4 केस दर्ज हैं और अलमस्त लोटिया, बेटे सरदारा सिंह, निवासी वरियाहा दोना के खिलाफ पहले से ही एक केस दर्ज है।

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