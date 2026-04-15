गैरी कलेक्शन के मालिक को किसने मारी गोलियां! पुलिस का बड़ा खुलासा

धर्मकोट के रहने वाले कुलवंत सिंह के बेटे गुरप्रीत सिंह उर्फ गैरी की लाश धर्मकोट के पंडोरी रोड पर उसकी स्कॉर्पियो से मिली है।

मोगा (कशिश सिंगला): धर्मकोट के रहने वाले कुलवंत सिंह के बेटे गुरप्रीत सिंह उर्फ गैरी की लाश धर्मकोट के पंडोरी रोड पर उसकी स्कॉर्पियो से मिली है। पहले शक था कि गैरी को गोली मारी गई है, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया है कि गैरी ने सुसाइड किया है। पुलिस के मुताबिक, मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। दूसरी तरफ, परिवार का कहना है कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ है। गुरप्रीत सिंह उर्फ गैरी को सिक्योरिटी भी दी गई थी, लेकिन आज उसके साथ कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था।

कैसे हुई घटना

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक गुरप्रीत सिंह धर्मकोट में गैरी कलेक्शन के नाम से रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था और घर से यह कहकर गया था कि वह अपनी गाड़ी धुलवाने चला है। परिवार के मुताबिक, जब वह देर होने के बावजूद घर नहीं आया तो उन्होंने उसे फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसी बीच दुकान का कर्मचारी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो गुरप्रीत स्कॉर्पियो गाड़ी में खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद परिवार वाले बताई गई जगह पर पहुंचे और गुरप्रीत को उसी गाड़ी में मोगा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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