फगवाड़ा में देर रात फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां, कैमरे में कैद हुई घटना

30 Dec, 2025 09:20 AM

firing phagwara

फगवाड़ा के गांव खुर्रमपुर के पास स्थित सरपंच ढाबे पर देर रात उस समय

फगवाड़ा (जलोटा): फगवाड़ा के गांव खुर्रमपुर के पास स्थित सरपंच ढाबे पर देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ युवकों ने ढाबे के एक कर्मचारी के साथ पहले मारपीट की और फिर सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई।

ढाबे के मालिक मंजोत सिंह (पुत्र बंसी लाल, निवासी गांव खुर्रमपुर) ने बताया कि कुछ युवक ढाबे पर आए और किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने ढाबे के कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपियों ने ढाबे में तोड़फोड़ की और सड़क पर कई राउंड फायरिंग भी की। आरोप है कि युवकों ने सीसीटीवी कैमरे, फ्लैक्स बोर्ड और ढाबे का अन्य सामान तोड़ दिया। पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। ढाबा मालिक ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने तेजधार हथियारों से ढाबे के गेट पर वार किए और उसे व स्टाफ को जान से मारने की धमकियां दीं।

सूचना मिलने के बाद थाना सदर फगवाड़ा पुलिस ने आरोपियों जसकरन, प्रशांत, पारस, कुणाल और अन्य अज्ञात युवकों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फगवाड़ा में आए दिन फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

