Amritsar में दो भाइयों पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, 1 की मौ+त

गांव बल कलां में कुछ युवकों द्वारा दो सगे भाइयों पर गोलियां चला दी गईं।

अमृतसर: गांव बल कलां में कुछ युवकों द्वारा दो सगे भाइयों पर गोलियां चला दी गईं। इस फायरिंग में एक भाई की छाती में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई पैर और पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया।

थाना कंबोअ की पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए संदीप सिंह उर्फ सन्नी, हरप्रीत सिंह, शिव उर्फ दाना, विशाल वकील, बिक्रमजीत सिंह निवासी पंडोरी वड़ैच, शिवप्रीत सिंह, वीरू निवासी भैणी गिल्ला, मंगू निवासी वेरका और एक अज्ञात साथी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में काबल सिंह उर्फ मन्नू ने बताया कि बीते दिन शाम करीब साढ़े पांच बजे वह अपने भाई सिमरनजीत सिंह के साथ घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान उक्त आरोपी वहां पहुंचे और संदीप, निवासी बल कलां ने अपने पिस्तौल से दोनों भाइयों को जान से मारने की नीयत से सीधे गोलियां चला दीं। एक गोली उसके पैर में लगी, जबकि उसके भाई सिमरनजीत सिंह की छाती में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

