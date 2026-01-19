चरणजीत चन्नी ने भ्रामक प्रचार के आरोपों को किया खारिज, जानें क्या बोले

पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने खिलाफ फैलाए जा रहे कथित भ्रामक प्रचार को सिरे से खारिज किया है।

पंजाब डेस्क : पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने खिलाफ फैलाए जा रहे कथित भ्रामक प्रचार को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे गुरु साहिबानों की उस सीख में विश्वास रखते हैं, जिसमें सभी इंसानों को समान माना गया है और उन्होंने कभी भी किसी मंच या बैठक में जाति या बिरादरी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की।

चन्नी ने कहा कि वे चमकौर साहिब की पावन धरती से जुड़े हैं और किसी भी समुदाय के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं उठता। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि उनका पूरा सार्वजनिक जीवन सामाजिक एकता और बराबरी के सिद्धांतों पर आधारित रहा है।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदार पदों पर काम करने का अवसर दिया और उन्होंने हमेशा इन पदों का उपयोग जनता की आवाज उठाने के लिए किया। चन्नी ने बताया कि सांसद रहते हुए भी उन्होंने संसद में पंजाब, किसानों और खेत मजदूरों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखा है।

चन्नी ने आगे कहा कि वे समाज के हर वर्ग की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध किया, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि किसी किसान के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब अलग-अलग वर्गों और संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ है और यदि सभी को साथ लेकर चला जाए तो न केवल पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि सत्ता में आने का रास्ता भी खुलेगा।

