Jalandhar में बैठक दौरान हंगामा, दो पूर्व विधायकों में तीखी झड़प, बनी हाथापाई जैसी स्थिति

जालंधर। शहर के सर्किट हाउस में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक अहम बैठक उस समय हंगामेदार हो गई, जब पार्टी में शामिल दो पूर्व विधायक आपस में भिड़ गए। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते गंभीर टकराव में बदल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, झगड़े में शामिल एक पूर्व विधायक हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जबकि दूसरे पूर्व विधायक पहले शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर एक बार विधायक रह चुके हैं और लगातार चुनाव हारने के बाद अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि एक-दूसरे पर चाय फेंकने और गाली-गलौज तक की नौबत आ गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों नेताओं के गनमैनों को बीच-बचाव कर मामला शांत कराना पड़ा।

इस घटना की जानकारी भाजपा के प्रदेश प्रधान तक पहुंच चुकी है। अब पार्टी नेतृत्व इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासा रोष देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से बैठकों और रणनीति तैयार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पार्टी की छवि और आंतरिक एकता पर सवाल खड़े कर रही हैं।