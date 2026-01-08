Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में बैठक दौरान हंगामा, दो पूर्व विधायकों में तीखी झड़प, बनी हाथापाई जैसी स्थिति

Jalandhar में बैठक दौरान हंगामा, दो पूर्व विधायकों में तीखी झड़प, बनी हाथापाई जैसी स्थिति

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Jan, 2026 12:47 AM

chaos erupted during a meeting in jalandhar

शहर के सर्किट हाउस में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक अहम बैठक उस समय हंगामेदार हो गई, जब पार्टी में शामिल दो पूर्व विधायक आपस में भिड़ गए। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते गंभीर टकराव में बदल...

जालंधर। शहर के सर्किट हाउस में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक अहम बैठक उस समय हंगामेदार हो गई, जब पार्टी में शामिल दो पूर्व विधायक आपस में भिड़ गए। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते गंभीर टकराव में बदल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, झगड़े में शामिल एक पूर्व विधायक हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जबकि दूसरे पूर्व विधायक पहले शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर एक बार विधायक रह चुके हैं और लगातार चुनाव हारने के बाद अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि एक-दूसरे पर चाय फेंकने और गाली-गलौज तक की नौबत आ गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों नेताओं के गनमैनों को बीच-बचाव कर मामला शांत कराना पड़ा।

इस घटना की जानकारी भाजपा के प्रदेश प्रधान तक पहुंच चुकी है। अब पार्टी नेतृत्व इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासा रोष देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से बैठकों और रणनीति तैयार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पार्टी की छवि और आंतरिक एकता पर सवाल खड़े कर रही हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!