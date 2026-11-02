घर के सामने महिला की चेन लेकर फरार, बेखौफ लुटेरे CCTV में कैद

पटियाला में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला पटियाला के सेचरी एन्क्लेव से सामने आया है।

पटियाला (सुखमीत): पटियाला में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला पटियाला के सेचरी एन्क्लेव से सामने आया है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार दो अनजान लोगों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और भाग गए। बताया जा रहा है कि यह घटना घर के ठीक सामने हुई।

परिवार वालों ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी मोटरसाइकिल पर भागने में कामयाब हो गए। परिवार का कहना है कि चेन छीनने वाले लोग घटना के CCTV वीडियो में साफ दिख रहे हैं। परिवार पटियाला पुलिस और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार की मांग है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाए, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

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