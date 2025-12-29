ज्वैलर्स से फिरौती मांगने का मामला, किराना दुकानदार निकला मास्टरमाइंड

जिला पुलिस ने गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के नाम पर एक ज्वैलर्स से फिरौती मांगने वाले युवक को काबू करने में सफलता हासिल की है।

अबोहर (भारद्वाज, रहेजा) : जिला पुलिस ने गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के नाम पर एक ज्वैलर्स से फिरौती मांगने वाले युवक को काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया युवक गांव में करियाना की दुकान चलाता है। जिला पुलिस कप्तान गुरमीत सिंह ने बताया कि शिव ज्वैलर्स के मालिक शिवम सोनी पुत्र मनोज सोनी निवासी गली नंबर 2 आखिरी चौक सरकुलर रोड को 23 दिसम्बर 25 को एक मोबाइल पर काल आई जिसमें शिवम सोनी व उसके परिवार को 5 दिन में मारने की धमकी दी गई जिसकी शिकायत उसने पुलिस के पास की। जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नामालूम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में तुरंत व प्रभावशाली कार्रवाई करते हुए आशवंत सिंह एस.पी. की अगुवाई में धमकी भरी काल को ट्रेस करते हुए आरोपित निकेश कुमार पुत्र राम गोपाल निवासी चूहड़ी वाला धन्ना थाना खुईखेड़ा को ट्रेस कर 27 दिसम्बर को काबू कर लिया। जिला पुलिस कप्तान ने बताया कि दौरान तफतीश यह बात सामने आई कि आरोपित निकेश कुमार उक्त ने आरजू बिश्नोई बनकर व्हाट्सएप कॉल द्वारा शिव ज्वैलर्स के मालिक को धमकी भरी कालें कर रहा था व उनसे 50 लाख की फिरौती की मांग कर रहा था।

जिला पुलिस कप्तान ने बताया कि शनिवार को जब पुलिस पार्टी मोबाइल लोकेशन के अनुसार उसे दाना मंडी के निकट काबू करने के लिए पहुंची तो उसने दीवार फांद कर भागने की कोशिश की जिससे गिरने से उसके पैर पर फ्रेक्चर हो गया जो अब सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है।

