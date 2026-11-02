हिमाचल प्रदेश की बस और टिपर ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, यात्री घायल

रूपनगर-नंगल हाईवे पर अहमदपुर गांव के पास हिमाचल प्रदेश की एक बस और टिपर ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

रूपनगर (विजय शर्मा): रूपनगर-नंगल हाईवे पर अहमदपुर गांव के पास हिमाचल प्रदेश की एक बस और टिपर ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार आठ यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भरतगढ़ स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में सड़क सुरक्षा फोर्स के कर्मियों ने बताया कि उन्हें एक राहगीर से अहमदपुर के पास दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके कारण वहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखा कि एचआरटीसी (हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन) की एक बस टिपर ट्रक से टकरा गई है, जिसमें आठ यात्री घायल हो गए हैं। इसके बाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एम्बुलेंस की मदद से उन्हें इलाज के लिए सीएचसी भरतगढ़ ले जाया गया।

घायलों में हमीरपुर की कमलेश पत्नी रमेश भाटिया, बिलासपुर के शिवांश पुत्र नरेश कुमार, कांगड़ा के प्रिंस, हवेली भरतगढ़ के पास रहने वाले गगनदीप सिंह पुत्र मलकीत सिंह, बिलासपुर की सुलखनी पुत्री शशि शर्मा, बिलासपुर की सुषमा पुत्री सुरजीत सिंह और बिलासपुर के बचनशील ठाकुर शामिल हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम ने बताया कि वाहनों को सड़क के किनारे हटा दिया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए वाहनों को घनौली पुलिस चौकी को सौंप दिया गया है और पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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