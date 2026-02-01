घने कोहरे के कारण सड़क हादसा, गर्भवती महिला सहित 7 सवारियां घायल

संगरूर में आज सुबह घने कोहरे की वजह से एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक प्राइवेट कंपनी की बस सड़क से उतर गई, जिसमें 7 यात्री घायल हो गए।

संगरूर : संगरूर में आज सुबह घने कोहरे की वजह से एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक प्राइवेट कंपनी की बस सड़क से उतर गई, जिसमें 7 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। सभी घायलों को इलाज के लिए संगरूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, प्राइवेट कंपनी की बस बरनाला से संगरूर की तरफ आ रही थी। हादसा उस समय हुआ जब एक कार बस के पास से गुजरी, जिसकी वजह से ड्राइवर बस से कंट्रोल खो बैठा। घने कोहरे की वजह से ड्राइवर ठीक से देख नहीं पाया, इसलिए बस सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा गई। बस में कुल 10 यात्री थे, जिनमें से 7 यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। घायलों को तुरंत संगरूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल में मौजूद डॉ. गुरिंदर सिंह ने बताया कि 7 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी मरीज़ों की हालत स्थिर है और उनमें से कोई भी गंभीर खतरे में नहीं है। फिलहाल, सभी मरीज़ खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। घायल मरीज़ों से बात करने पर उन्होंने बताया कि वे एक प्राइवेट कंपनी की बस में सफ़र कर रहे थे। घने कोहरे की वजह से बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस सड़क से उतर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here