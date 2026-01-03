बीच सड़क कार चालक को लूटने की कोशिश, जब नहीं रोकी कार तो...

चंडीगढ़ रोड पर हथियारों से लैस 5 युवकों ने लूट की नीयत से एक कार को रोकना चाहा, लेकिन सूझबूझ के चलते कार चालक ने कार नहीं रोकी और भाग निकला।

लुधियाना (गौतम): चंडीगढ़ रोड पर हथियारों से लैस 5 युवकों ने लूट की नीयत से एक कार को रोकना चाहा, लेकिन सूझबूझ के चलते कार चालक ने कार नहीं रोकी और भाग निकला। इस दौरान लूटेरों ने उसकी कार पर फायर कर दिया पर कार चालक बाल-बाल बच निकला।

थाना जमालपुर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक मुंडिया कलां के रहने वाले सन्नी बांसल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में सन्नी बांसल ने बताया कि वह अपने भाई रोहित के साथ अपनी दुकान बंद कर अपने घर को जा रहे थे तो जब वह भामियां खुर्द सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो तेजधार हथियारों से लैस 5 लोगों ने लूट की नीयत से कार के आगे कार रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मौके से कार को भगा लिया। इसके बाद पीछे से उन्हें धमाके की आवाज सुनी तो इस तरह लगा कि लूटेरों ने फायर किया है। पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है।

