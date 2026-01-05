पतंग उड़ा रहे 8 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौ/त, परिवार में शोक की लहर

फिरोजपुर में एक 8 साल के लड़के की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है।

फिरोजपुर (कुमार): फिरोजपुर में एक 8 साल के लड़के की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, 8 साल का लड़का मनप्रीत शर्मा फिरोजपुर के आरएसडी राजरत्न पब्लिक स्कूल में क्लास 2 का स्टूडेंट था। बताया जा रहा है कि जब यह बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तो अचानक घबरा गया और उसने अपने घरवालों को बताया कि उसे बहुत घबराहट और दर्द हो रहा है, इसलिए बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत का कारण अचानक हार्ट अटैक आना माना जा रहा है। इस घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है

बच्चे की अचानक मौत की पुष्टि करते हुए आरएसडी राजरत्न पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर एसपी आनंद ने कहा कि यह बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी अचानक मौत से स्कूल और पूरे फिरोजपुर शहर में मातम का माहौल है। वह खुद भी इस खबर से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट परिवार के साथ है।

