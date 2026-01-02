लिफ्ट देने के बहाने महिला से लूट,  कार में बिठा कर लूटी सोने की बालियां

: माहिलपुर-जेजो सड़क पर आज, टैम्पो का इंतजार कर रही एक बुजुर्ग महिला को 2 महिलाओं ने अपनी गाड़ी में बैठा कर उसके कानों में पहनी सोने की बालियां उतार लीं और उसे गाड़ी से बाहर फैंक दिया। घटना की जानकारी देते हुए महमदोवाल उषा रानी पत्नी मदनलाल और उनके...

गढ़शंकर (भारद्वाज): माहिलपुर-जेजो सड़क पर आज, टैम्पो का इंतजार कर रही एक बुजुर्ग महिला को 2 महिलाओं ने अपनी गाड़ी में बैठा कर उसके कानों में पहनी सोने की बालियां उतार लीं और उसे गाड़ी से बाहर फैंक दिया। घटना की जानकारी देते हुए महमदोवाल उषा रानी पत्नी मदनलाल और उनके बेटे संदीप कुमार निवासी गांव महमदोवाल ने बताया कि उनकी मां गांव जाने के लिए टैम्पो का इंतजार कर रही थीं, तभी 2 महिलाएं और एक लड़का एक गाड़ी में आए और उन्हें गाड़ी में बिठाकर कहा कि हम उन्हें आपके गांव छोड़ देंगे।

उन्होंने बताया कि इसके बाद उन महिलाओं ने उनके कानों में पहनी डेढ़ तोला सोने की बालियां उतार लीं और चंदेली गांव के पास गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया, जिससे वे बेहोश हो गईं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस संबंध में महिलपुर पुलिस स्टेशन में सूचना दे दी है।