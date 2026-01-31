Main Menu

  • रिटायरमेंट पार्टी वाले दिन दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से LIC मुलाजिम की मौत

31 Jan, 2026 09:04 PM

a tragic accident on the day of his retirement party

मोगा नैस्ले डेयरी के पास ट्रेन की चपेट में आने के कारण रैगर बस्ती मोगा निवासी लाल बहादर (59) की मौत हो जाने का पता लगा है।

मोगा (आजाद) : मोगा नैस्ले डेयरी के पास ट्रेन की चपेट में आने के कारण रैगर बस्ती मोगा निवासी लाल बहादर (59) की मौत हो जाने का पता लगा है। हादसे की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस चौकी की इंचार्ज नरेश कुमारी तथा सहायक थानेदार त्रिलोक सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे तथा जांच के अलावा आसपास का निरीक्षण किया तथा लाश को पोस्टमार्टम के लिए समाजसेवा सोसायटी की मदद से सिविल अस्पताल मोगा पहुंचाया गया।

इस संबंधी जानकारी देते चौकी इंचार्ज नरेश कुमारी ने बताया कि लाल बहादर एल.आई.सी. में मुलाजिम थे तथा उसकी रिटायरमेंट पार्टी थी, जब वह वेयरहाऊस के गोदामों के पास रोजाना की तरह कीड़ों को तिल चावल डालने जा रहा था, तो अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया तथा उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के बेटे विकास तथा दूसरे पारिवारिक सदस्यों के ब्यानों पर अ.ध. 194 के तहत कार्रवाई करने के बाद उसकी लाश को सिविल अस्पताल मोगा से पोस्टमार्टम करवाकर वारिसों के हवाले किया गया।

