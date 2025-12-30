विदेशी नंबर पर बनी DC अमृतसर की फर्जी आईडी, जांच में जुटी साइबर सेल

महानगर अमृतसर में साइबर अपराध का एक और गंभीर व सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अमृतसर (नीरज): महानगर अमृतसर में साइबर अपराध का एक और गंभीर व सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मोबाइल हैकरों ने अमृतसर के नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर (डीसी) दलविंदरजीत सिंह के नाम से एक फर्जी आईडी तैयार की। हैरानी की बात यह है कि यह आईडी वियतनाम देश के मोबाइल नंबर से बनाई गई थी।

हैकरों ने इस जाली आईडी पर डीसी की फोटो लगाकर डीसी कार्यालय के कुछ कर्मचारियों से संपर्क किया और उनसे पैसों की मांग की। जैसे ही यह मामला डीसी के संज्ञान में आया, तुरंत उस फर्जी आईडी को डिलीट करवाया गया और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में इसकी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। यह मामला इसलिए भी बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि जिलाधीश का पद संविधान के अनुसार जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। यदि डीसी जैसे उच्च अधिकारी के नाम से भी जाली आईडी बनाकर लोगों को गुमराह किया जा सकता है, तो आम नागरिकों की साइबर सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी अमृतसर के एक पूर्व डीसी के नाम से सोशल मीडिया पर एक फर्जी रील वायरल हुई थी, जो काफी चर्चा में रही थी। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि साइबर अपराधी अब बड़े अधिकारियों को भी निशाना बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि इस साइबर ठगी के पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय है और कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। नवनियुक्त डीसी दलविंदरजीत सिंह की बात करें तो उन्होंने पदभार संभालते ही कार्यालय के सभी कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि दफ्तर में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।