  • Punjab : शर्मसार करने वाली घटना : 7 साल की मासूम पड़ोसी की दरिंदगी का शिकार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Jan, 2026 05:15 PM

a 7 year old innocent girl falls victim to the brutality of her neighbor

थाना खुइयां सरवर के अंतर्गत आते एक गांव में नववर्ष पर बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहंा पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने पडोस में ही रहने वाली करीब 7 साल की मासूम से दरिंदगी की, मासूम बच्ची का आज सरकारी अस्पताल में मेडीकल करवाया गया और घटना...

अबोहर  (सुनील भारद्वाज): थाना खुइयां सरवर के अंतर्गत आते एक गांव में नववर्ष पर बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहंा पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने पडोस में ही रहने वाली करीब 7 साल की मासूम से दरिंदगी की, मासूम बच्ची का आज सरकारी अस्पताल में मेडीकल करवाया गया और घटना की सूचना संबंधित थाने को दे दी गई है।

जानकारी के अनुसार बच्ची की मां ने बताया कि गत सांय उसकी बच्ची व अन्य गली के बच्चे गली में पतंग उडाते हुए खेल रहे थे, इसी दौरान पडोस में ही रहने वाला 45 साल का एक व्यक्ति उनकी बच्ची को बहाने से अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। कुछ समय बाद जब उन्होंनें बाहर अपनी बच्ची को संभाला तो वहां ना देखकर उसकी तलाश की तो पडोसियों ने बताया कि उक्त व्यक्ति उसे अपने घर ले गया था, जिस पर वे उक्त बच्ची को घर लाए और उसकी जांच की तो उसके शरीर पर दरिंदगी के निशान थे, जिस पर उन्होंनें इसकी सूचना पुलिस थाने में दी और आज सुबह उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया।

अस्पताल की महिला चिकित्सक डा. शिल्पा द्वारा बच्ची का मेडीकल कर उसके सैंपल जाचं के लिए भेजे गए और इसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दी गई। थाना खुईयां सरवर प्रभारी रणजीत सिंह ने कहा कि बच्ची के साथ गलत काम होने की सूचना मिलने पर उनकी पुलिस टीम ने तुरत बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका मेडीकल करवाया है और इस मामले की जांच जिला फाजिलका की महिला इंस्पेक्टर मैडम ज्योति कर रही है। आरोपित को शीघ्र काबू कर लिया जाएगा।

