घर के पास खेलते समय मासूम के साथ दर्दनाक हादसा, सदमे में पूरा गांव

पठानकोट के गांव बहादुरपुर में एक दुखद हादसा हुआ है, जिससे पूरे इलाके में दुख की लहर दौड़ गई है।

पठानकोट (धर्मेंद्र) : पठानकोट के गांव बहादुरपुर में एक दुखद हादसा हुआ है, जिससे पूरे इलाके में दुख की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक, 7 साल का मासूम बच्चा घर के पास पड़े बेकार सामान वाली जगह पर खेलने गया था, जहां अचानक आग लग गई और बच्चा उसमें फंस गया। परिवार वालों ने तुरंत बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज होने की वजह से बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इस दुखद हादसे में बच्चे की मौत हो गई। आग लगने की असली वजह अभी पता नहीं चली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतक बच्चा अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी वजह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव वालों में भी गहरा दुख है और हर कोई इस घटना से सदमे में है। इस बीच, पूर्व विधायक जोगिंदर पाल भी पीड़ित परिवार से दुख बांटने पहुंचे। उन्होंने परिवार का हौसला बढ़ाया और मांग की कि प्रशासन आग लगने के कारणों की पूरी जांच करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह दुर्घटना पूरे इलाके के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान दें और घर के आसपास खतरनाक सामान न रखें।

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