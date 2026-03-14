“शादी का सपना अधूरा… 16 साल की लड़की ने क्यों चुना मौत का रास्ता?”

सुनाम ऊधम सिंह वाला के पास गांव घासीवाला में एक नाबालिग प्रवासी लड़की ने अपने घर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है, सरपंच प्रीतम सिंह ने बताया कि 16 साल की प्रवासी लड़की बिहार से घासीवाला में अपनी बहन के ऑप्रेशन के दौरान उसकी देखभाल के लिए आई थी।

सुनाम ऊधम सिंह वाला (बांसल): सुनाम ऊधम सिंह वाला के पास गांव घासीवाला में एक नाबालिग प्रवासी लड़की ने अपने घर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है, सरपंच प्रीतम सिंह ने बताया कि 16 साल की प्रवासी लड़की बिहार से घासीवाला में अपनी बहन के ऑप्रेशन के दौरान उसकी देखभाल के लिए आई थी।

बिहार के अब्दुल गफ्फार की बेटी सनानूर खातून (16) का अपने चचेरे भाई के साले के साथ प्रेम संबंध था और दोनों जल्द ही शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का परिवार पैसे की तंगी के कारण जल्दी शादी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बिताने के लिए परिवार ने लड़की को बहाने से पंजाब में उसकी बहन के पास भेज दिया।

दूसरी तरफ, लड़की के प्रेमी ने लड़की पर दबाव बनाने के मकसद से उसे अपनी बांह पर ब्लेड से वार करते हुए अपना एक वीडियो भेजा और कहा कि मुझे जो करना था कर दिया, अब तुम सोचो क्या करना है। इस मामले को लेकर लड़की सनानूर खातून ने अपनी बहन को बहाने से गांव में दुकान से चावल खरीदने के लिए भेज दिया और खुद घर के अंदर से दरवाजा बंद करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

सुनाम सिविल अस्पताल में स्टेशन चीमा के नेक सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान जो भी सामने आएगा, उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।