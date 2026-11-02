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Students का इंतजार खत्म! पंजाब बोर्ड ने जारी किया 10वीं पंजाबी परीक्षा का रिजल्ट, वेबसाइट पर करें चेक

Edited By Kamini,Updated: 02 Nov, 2026 06:28 PM

10th punjabi exam result

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा सितंबर 2026 महीने में आयोजित दसवीं क्लास के एडिशनल सब्जेक्ट (पंजाबी) की लिखित और मौखिक परीक्षा का रिजल्ट आज ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है।

मोहाली (नियामियां): पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा सितंबर 2026 महीने में आयोजित दसवीं क्लास के एडिशनल सब्जेक्ट (पंजाबी) की लिखित और मौखिक परीक्षा का रिजल्ट आज ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है। बोर्ड ऑफिस से मिली लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा 29 सितंबर 2026 और 30 सितंबर 2026 को अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

इस परीक्षा में कई परीक्षार्थियों ने उत्साह से भाग लिया था, उनके भविष्य और आगे की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा रिजल्ट समय पर तैयार किया गया है। आज, 2 नवंबर 2026 दोपहर को यह रिजल्ट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.pseb.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है।

सभी संबंधित परीक्षार्थी अब बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर या नाम डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड ने सभी सफल परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें सलाह दी है कि वे नतीजों के बारे में किसी भी और जानकारी के लिए वेबसाइट पर बने रहें।

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