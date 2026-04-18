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एक्शन की दुनिया में रश्मिका का बड़ा कदम: ‘मायसा’ से बदलेंगी अपनी इमेज

Updated: 18 Apr, 2026 02:39 PM

rashmika mandanna underwent rigorous action training in bangkok for maisa

भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट में जुटी हुई हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट में जुटी हुई हैं। अपनी आगामी पैन-इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म Mysaa के लिए वह जिस स्तर की तैयारी कर रही हैं, उसने इंडस्ट्री और फैंस दोनों का ध्यान खींच लिया है। यह फिल्म न सिर्फ उनके अभिनय के नए आयाम को सामने लाएगी, बल्कि उन्हें एक सशक्त एक्शन स्टार के रूप में भी स्थापित कर सकती है।

फिल्म में रश्मिका एक आदिवासी गोंड लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो भावनात्मक रूप से गहराई लिए हुए है और साथ ही शारीरिक रूप से बेहद सशक्त भी। इस रोल की मांग को समझते हुए उन्होंने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला लिया। इसी सिलसिले में वह बैंकॉक पहुंचीं, जहां उन्होंने एक इंटेंस स्टंट और मार्शल आर्ट्स बूटकैंप में हिस्सा लिया।

सूत्रों के अनुसार, रश्मिका का रोज़ाना ट्रेनिंग शेड्यूल लगभग 8 घंटे का था, जिसमें हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट, हाई-स्पीड एक्शन मूवमेंट्स और एडवांस स्टंट टेक्निक्स शामिल थीं। इस दौरान उनकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टंट कोरियोग्राफर Andy Long की देखरेख में हुई, जो हॉलीवुड और एशियाई एक्शन सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

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ट्रेनिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में रश्मिका का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला—बेहद फोकस्ड, मजबूत और निडर। यह छवि उनके अब तक के सॉफ्ट और रोमांटिक किरदारों से बिल्कुल विपरीत है, जो उनके करियर में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है।

फिल्म Mysaa का निर्देशन Ravindra Pulle कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। फिल्म का निर्माण अनफॉर्मुला फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है। मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा में फीमेल-लेड एक्शन फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित कर सकती है।

अब फिल्म की अगली शूटिंग केरल में होने जा रही है, जहां 16 दिनों का एक बड़ा और महत्वपूर्ण एक्शन शेड्यूल प्लान किया गया है। रश्मिका की मौजूदा ट्रेनिंग खासतौर पर इसी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है, ताकि वह बिना किसी बॉडी डबल के अपने स्टंट खुद कर सकें और सीन को अधिक वास्तविक बना सकें।

फिल्म की कास्ट भी काफी मजबूत है। इसमें ईश्वरी राव, गुरु सोमसुंदरम और राव रमेश जैसे अनुभवी कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इनके जुड़ने से फिल्म की कहानी और प्रदर्शन दोनों में गहराई आने की उम्मीद है।

तकनीकी टीम की बात करें तो सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी श्रेयस पी कृष्णा संभाल रहे हैं, जबकि संगीत जेक्स बिजॉय द्वारा दिया जा रहा है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी क्वालिटी और स्केल दोनों बड़े स्तर पर देखने को मिल सकते हैं।

रश्मिका मंदाना की इस कड़ी मेहनत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि Mysaa उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर है। यह प्रोजेक्ट उन्हें एक नई पहचान देने की क्षमता रखता है—एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में जो न केवल इमोशनल परफॉर्मेंस दे सकती है, बल्कि दमदार एक्शन भी कर सकती है।

जैसे-जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रश्मिका का यह नया एक्शन अवतार बड़े पर्दे पर किस तरह का प्रभाव छोड़ता है।

  • Edited By- Jyotsna Rawat

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