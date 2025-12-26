Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • यूपी में एक और BLO ने दी जान: मृतक के पास नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस

यूपी में एक और BLO ने दी जान: मृतक के पास नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Dec, 2025 02:24 PM

another blo commits suicide in up no suicide note found with the deceased

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अतरिया थाना क्षेत्र के दरियापुर से एक दुखद खबर सामने आई है। एक स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ने कथित तौर पर अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार...

सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अतरिया थाना क्षेत्र के दरियापुर से एक दुखद खबर सामने आई है। एक स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ने कथित तौर पर अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना बृहस्पतिवार देर शाम अतरिया थाना क्षेत्र में घटी। अतरिया थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मृतक की पहचान उमेश (30) के रूप में हुई है, जो रामपुर कला थाना क्षेत्र का निवासी था। गुप्ता ने बताया कि उमेश अतरिया कस्बे में किराए के मकान में रहता था और स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में काम करता था। उन्होंने बताया कि घटना के समय उमेश अपने कमरे में अकेला था। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लोहे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण नहीं खुला, इसलिए उसे कटर से काट दिया गया। उन्होंने कहा कि कमरे के अंदर उमेश का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है।

परिवार के सदस्यों के अनुसार, उमेश को हाल ही में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस ने बताया कि नई जिम्मेदारी और कार्यभार के कारण वह लगातार दबाव में थे। हालांकि आत्महत्या का स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है। एसएचओ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!