Transfer : 4 पुलिस थानों के प्रभारियों के तबादले, जानें कहां किया गया तैनात

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Apr, 2026 11:35 PM
जिला पुलिस चीफ अजय गांधी ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और दक्ष बनाने के लिए चार पुलिस थानों के प्रभारियों को ट्रांसफर किया है।
मोगा (आज़ाद): जिला पुलिस चीफ अजय गांधी ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और दक्ष बनाने के लिए चार पुलिस थानों के प्रभारियों को ट्रांसफर किया है, जिसमें पुलिस स्टेशन कोट इसे खां के चीफ ऑफिसर जनक राज को पुलिस स्टेशन बाघा पुराना का चीफ ऑफिसर, थानेदार भलविंदर सिंह को पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ पंजतूर का चीफ ऑफिसर, जबकि पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ पंजतूर की चीफ ऑफिसर सुनीता रानी को पुलिस स्टेशन कोट इसे खां का चीफ ऑफिसर और पुलिस स्टेशन सिटी मोगा के एडिशनल पुलिस स्टेशन चीफ मंगल सिंह को पुलिस स्टेशन समालसर का चीफ ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अपने-अपने पोस्ट पर चार्ज संभाल लिया है। जिला पुलिस चीफ ने नए नियुक्त किए गए पुलिस स्टेशन चीफों से कहा कि वे अपना काम ईमानदारी से करें ताकि किसी को कोई परेशानी न हो और लोगों का पुलिस पर भरोसा बना रहे।