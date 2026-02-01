Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में दर्दनाक हादसा: बेकाबू कार पेड़ से टकराई, चालक की मौत

Punjab में दर्दनाक हादसा: बेकाबू कार पेड़ से टकराई, चालक की मौत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Feb, 2026 06:38 PM

tragic accident in punjab uncontrolled car crashes into a tree

होशियारपुर रोड पर गांव बैंचा के पास हुए बेकाबू कार की पेड़ से टकराने से एक कार चालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शाम करीब 4.20 बजे हुआ जब होशियारपुर की तरफ जा रहे कार चालकों की कार बेकाबू होकर सड़क किनारे...

टांडा उड़मुड़  (पंडित): होशियारपुर रोड पर गांव बैंचा के पास हुए बेकाबू कार की पेड़ से टकराने से एक कार चालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शाम करीब 4.20 बजे हुआ जब होशियारपुर की तरफ जा रहे कार चालकों की कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।

हादसे में गुरजिंदर सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी जहूरा की मौत हो गई, जबकि कार सवार सरपंच जहूरा राजेश कुमार पुत्र वीर चंद, अश्वनी कुमार पुत्र राम पाल और लक्ष्मी पत्नी राम पाल निवासी लुधियाना गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को टांडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!