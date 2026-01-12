Main Menu

अवैध संबंधों ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, पकड़ी गई पत्नी तो थाने पहुंचा मामला

बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक परिवार..

बरनाला: बरनाला के गांव पखो कलां से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक परिवार पूरी तरह उजड़ गया। गांव में एक युवक की लाश बरेटे के पेड़ से लटकी हुई मिली। मृतक की पहचान गुरलाल सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पत्नी और उसके प्रेमी ने गुरलाल की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या का लगे।

मृतक के पिता तेजा सिंह ने रोते हुए बताया कि गुरलाल की पत्नी संदीप कौर के गांव के ही युवक बलजिंदर सिंह से अवैध संबंध थे। परिवार के मुताबिक गुरलाल अपनी पत्नी को बार-बार समझाता और मिन्नतें करता रहा, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरलाल मेहनत-मजदूरी करता था, उसकी पत्नी उससे पैसे छीन लेती थी और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। परिजनों को आशंका है कि गुरलाल की हत्या कर साजिश के तहत शव को लटकाया गया है और उन्होंने न्याय की मांग की है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतक के पिता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी संदीप कौर और उसके प्रेमी बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप कौर को संगरूर जिला जेल भेज दिया गया है, जबकि बलजिंदर सिंह को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामला जांचाधीन है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
 

