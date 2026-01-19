Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मंदिर के बाहर कूड़े में फेंकी गईं धार्मिक तस्वीरें, निहंग संगठनों ने संभाला मोर्चा

मंदिर के बाहर कूड़े में फेंकी गईं धार्मिक तस्वीरें, निहंग संगठनों ने संभाला मोर्चा

Edited By Urmila,Updated: 19 Jan, 2026 10:47 AM

temple incident

बटाला रोड के सनसिटी एरिया के पास स्थित एक मंदिर के पास बेअदबी का मामला सामने आया है। कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर परिसर की दीवार के पास कूड़े में धार्मिक तस्वीरें फैक दीं, जिसका पता चलते ही वहां पर तनाव फेल गया।

अमृतसर (जशन) : बटाला रोड के सनसिटी एरिया के पास स्थित एक मंदिर के पास बेअदबी का मामला सामने आया है। कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर परिसर की दीवार के पास कूड़े में धार्मिक तस्वीरें फैक दीं, जिसका पता चलते ही वहां पर तनाव फेल गया। बेअदबी होने की जानकारी मिलने पर कई निहंग सिख संगठन पहुंचे। जत्थेदार बाबा पवनदीप सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही वो वहां पहुंचे और गुरु साहिब जी की तस्वीरों को पूरी मर्यादा व सम्मान के साथ उठाकर विधिवत अग्निभेंट करते हुए उनका संस्कार किया।

वहीं उक्त मंदिर में पिछले 40 वर्षों से सेवा निभाते आ रहे भारत भूषण ने घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने ये अधर्मी व निंदनीय कार्य किया है। फिर भी अगर किसी को नाराजगी है तो वे माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर की दीवारें नीची होने के कारण कोई शरारती तत्व अंदर दाखिल होकर मंदिर की छवि खराब करने की नीयत से यह हरकत कर सकता है। इसके बावजूद सेवादार भारत भूषण ने उपिस्थत सारी संगत से हाथ जोड़कर माफी मांगी और स्पष्ट किया कि भविष्य में वे मंदिर के पास ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। सेवादार द्वारा सार्वजनिक माफी मांगने के बाद निहंग संगठन शांत हुए।

वहीं एकत्रित हुए संगठनों का कहना है कि यदि सेवादार अपनी गलती या लापरवाही स्वीकार कर माफी मांग रहा है, तो वे उसे माफ करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संगठनों ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने की मामले की जांच शुरू

मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है और हर एंगल से जांच की जा रही है। सी.सी.टी.वी. कैमरों और अन्य सबूतों के आधार पर शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जो भी आरोपी पाया गया, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!