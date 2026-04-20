पंजाब में चल रहे गुंडाराज व माफिया राज पर संदीप जाखड़ ने CM Mann को घेरा

पंजाब में चल रहे गुंडाराज व माफिया राज पर कांग्रेसी नेता संदीप जाखड़ ने पंजाब सरकार को घेरा है। संदीप जाखड़ ने एक टवीट जारी कर कहा है कि 'मान साहब, जब आप हॉलैंड में निवेश के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो ज़रा यहाँ हमारे गाँव कुलार (ज़िला फ़ाज़िल्का)...

पंजाब डैस्क : पंजाब में चल रहे गुंडाराज व माफिया राज पर कांग्रेसी नेता संदीप जाखड़ ने पंजाब सरकार को घेरा है। संदीप जाखड़ ने एक टवीट जारी कर कहा है कि ''मान साहब, जब आप हॉलैंड में निवेश के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो ज़रा यहाँ हमारे गाँव कुलार (ज़िला फ़ाज़िल्का) में फैली अराजकता पर भी एक नज़र डालिए। एक तरफ़ हथियारबंद माफ़िया हैं, तो दूसरी तरफ़ निहत्थे किसान। आख़िर कोई पंजाब में निवेश क्यों करेगा? 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है; जबकि इसमें ज़मीन माफ़िया का हाथ होना कोई छिपी हुई बात नहीं है—यह तो एक 'ओपन सीक्रेट' है। सिर्फ़ इस एक वीडियो में ही, मुझे कम-से-कम 10 हथियारबंद गुंडे साफ़ नज़र आ रहे हैं। मैंने पुलिस नेतृत्व को इतना कमज़ोर पहले कभी नहीं देखा।''

संदीप जाखड़ ने उक्त टवीट पंजाब सी.एम. भगवंत मान, डी.जी.पी. पंजाब पुलिस, फाजिल्का पुलिस व सुनील जाखड़ को टैग करते जारी किया है, जिसमें उन्होंने उनके इलाके में चल रहे माफिया राज की तस्वीर पेश की है।