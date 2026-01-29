Master Saleem, Hans और Roshan Prince को नछत्तर गिल का जवाब

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 Jan, 2026 06:22 PM
पंजाब डैस्क : पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मशहूर गायक नछत्तर गिल ने आखिरकार रोशन प्रिंस, युवराज हंस और मास्टर सलीम को अपने अंदाज़ में जवाब दे दिया है। नछत्तर गिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सांझा किया है, जिसमें वे पूरे आत्मविश्वास के साथ एक पंजाबी गाने की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सीधे तौर पर किसी बयान से ज्यादा उनके जज़्बात और संदेश को बयां करता दिख रहा है। नछत्तर गिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वह पंजाबी गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं। गाने को बोल हैं-''सारा छान लेया मोहाली, डुब जाणिए नी खोरे केड़ी खुड्ड ची वड़े, जट्ट मुरे अख नइयो चकदे, नी पिठ पिछे बोलदे बड़े।''
दरअसल, कुछ समय पहले रोशन प्रिंस, मास्टर सलीम और युवराज हंस ने नछत्तर गिल के एक गाने को लेकर मज़ाक किया था। यह मज़ाक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा। कई यूज़र्स और नछत्तर गिल के समर्थकों ने इसे एक सीनियर कलाकार का अपमान बताया और तीनों कलाकारों की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
मामले के बढ़ने के बाद नछत्तर गिल ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कला और कलाकार का सम्मान होना चाहिए और सार्वजनिक मंच पर इस तरह का मज़ाक गलत संदेश देता है।
हालांकि विवाद बढ़ता देख रोशन प्रिंस, मास्टर सलीम और युवराज हंस ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और यदि उन्हें दुख पहुंचा है तो वे इसके लिए खेद प्रकट करते हैं।
अब नछत्तर गिल द्वारा शेयर किया गया यह नया वीडियो चर्चा का केंद्र बन गया है। वीडियो में उनका आत्मविश्वास और अंदाज़ यह संदेश देता नजर आ रहा है कि वे आलोचनाओं से घबराने वालों में से नहीं हैं। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने जवाब दिया है।