  • पंजाब वासियों को मिली सौगात, परिवारों को होगा खूब फायदा

Edited By Kalash,Updated: 01 Jan, 2026 05:49 PM

punjab people new year gift

नए साल के मौके पर जलालाबाद से हलका विधायक जगदीप कंबोज 'गोल्डी' ने इलाका निवासियों को बड़ी सौगात दी है।

जलालाबाद (सुनील): नए साल के मौके पर जलालाबाद से हलका विधायक जगदीप कंबोज 'गोल्डी' ने इलाका निवासियों को बड़ी सौगात दी है। विधायक गोल्डी कंबोज ने अरनीवाला इलाके का दौरा करते हुए 241 जरूरतमंद परिवारों को नए मकानों की सौगात दी, जिसके लिए सरकार द्वारा 6 करोड़ 2.5 लाख रुपये की रकम जारी की गई है।

मकान बनाने के लिए मिलेगी 2.5 लाख रुपये की ग्रांट

विधायक ने बताया कि हर लाभार्थी परिवार को मकान बनाने के लिए कुल 2.5 लाख रुपये की रकम दी जाएगी। इस योजना की शुरूआत करते हुए आज 50,000 रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। बाकी रकम मकान बनने के अलग-अलग पड़ावों के हिसाब से दी जाएगी (जैसे लैंटर लगाते समय 50,000 रुपये की दो किश्तें, प्लास्टर के लिए 50,000 रुपये और आखिरी तैयारी के लिए 50,000 रुपये)। MLA ने कहा कि वह भगवान के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें गरीब परिवारों के सिर पर छत देने का मौका मिला है।

79 साल बाद बनेंगी पक्की सड़कें

मकानों के अलावा विधानसभा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा सुधार होने जा रहा है। विधायक गोल्डी कंबोज ने कहा कि करीब 79 साल बाद इलाके की कच्ची सड़कें पक्की की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत अरनीवाला इलाके में करीब 65 km लंबी सड़कें बनेंगी। जलालाबाद में करीब 26 km नई सड़कें बनेंगी। विधायक ने भरोसा दिलाया कि जैसे-जैसे घरों का काम आगे बढ़ेगा, अगली किश्तें तुरंत जारी कर दी जाएंगी ताकि लोगों को अपने घर पूरे करने में कोई दिक्कत न हो।

