चुनावों से पहले पंजाब की सियासत में हलचल! भाजपा ने घोषित किए नए पदाधिकारी

चंडीगढ़/ जालंधर (गुलशन): आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज विभिन्न नगर निगमों के लिए प्रभारी एवं सह-प्रभारी की घोषणा की। सूची जारी करते हुए भाजपा पंजाब के प्रदेश महामंत्री राठोड ने बताया कि मोगा नगर निगम के लिए के.डी. भंडारी को प्रभारी तथा जतिंदर मित्तल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। पठानकोट नगर निगम के लिए राजेश बाघा को प्रभारी और राजेश हनी को सह-प्रभारी बनाया गया है। मोहाली नगर निगम के लिए हरमिंदर जस्सी को प्रभारी तथा पुष्पिंदर सिंघल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इसी क्रम में बठिंडा नगर निगम के लिए जीवन गुप्ता को प्रभारी और मोना जायसवाल को सह-प्रभारी बनाया गया है। होशियारपुर नगर निगम के लिए वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया को प्रभारी तथा सुशील शर्मा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। अबोहर नगर निगम के लिए मनजीत सिंह राय को प्रभारी और डी.पी. चंदन को सह-प्रभारी बनाया गया है। कपूरथला नगर निगम के लिए सुशील रिंकू को प्रभारी तथा अनिल सचर को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा ने कहा कि ये नियुक्तियां संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मज़बूत करने, बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने तथा आगामी नगर निगम चुनावों में पार्टी की प्रभावी तैयारी और मजबूत प्रदर्शन के उद्देश्य से की गई हैं।

