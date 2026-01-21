Main Menu

Punjab : फ्लाईओवर पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

21 Jan, 2026

मोहाली/जीरकपुर : मोहाली के जीरकपुर फ्लाईओवर पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चंडीगढ़ से अंबाला की ओर जा रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। घटना फ्लाईओवर के बीचोंबीच हुई, जिससे कुछ ही मिनटों में ट्रक धूं-धूं कर जल उठा। आग लगते ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक के इंजन हिस्से से पहले धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद अचानक आग की लपटें उठने लगीं। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक को किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। स्थिति बिगड़ती देख ड्राइवर ने बिना देर किए ट्रक से छलांग लगा दी। वहीं घटना के दौरान जीरकपुर फ्लाईओवर पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। चंडीगढ़-अंबाला मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।  

