शहर मे कल लगेगा Power Cut, जानें कौन-से इलाके होंगे प्रभावित

Edited By Urmila,Updated: 09 Feb, 2026 02:41 PM

उन्होंने बताया कि इस दौरान धोला, काहनेके, धूरकोट तथा अन्य ग्रामीण फीडरों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

तपा मंडी (गर्ग,शाम) : पावरकॉम सब-डिवीजन टू के एस.डी.ओ. सुखविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 फरवरी 2026 को सब-स्टेशन धोला में जरूरी मरम्मत कार्य के कारण सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान धोला, काहनेके, धूरकोट तथा अन्य ग्रामीण फीडरों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि वे इस दौरान अपने आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें।

