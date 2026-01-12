लड़की का शर्मनाक कारनामा! बुजुर्ग की बनाई अश्लील वीडियो और फिर...

लड़की को ऑटो में बिठा लिया और गांव लोधी चक पहुंच गया।

टांडा उड़मुड़ (पंडित): टांडा इलाके में एक महिला ने अपने 2 पुरुष साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग आदमी को ब्लैकमेल करके नाटकीय तरीके से ठगी का शिकार बनाया है। ठगी के शिकार आदमी ने टांडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उसने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले गैंग ने एक ऑटो ड्राइवर को टारगेट किया है और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने के बाद और पैसे ऐंठने के लिए उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं।

इस बारे में लूट का शिकार हुए थाना टांडा के गांव मलकपुर बोदल के रहने वाले मंगल सिंह ने बताया कि 5 जनवरी को शाम करीब 6:30 बजे मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर शहीद भगत चौक पर खड़ा था, तभी एक अनजान लड़की ने कहा कि मुझे गांव लोधी चक से अपना कुछ सामान लाना है, जिससे किराया तय होने के बाद मंगल सिंह ने लड़की को ऑटो में बिठा लिया और गांव लोधी चक पहुंच गया।

उक्त लड़की ने मंगल सिंह को घर के अंदर से सामान लेने के लिए घर के अंदर बुलाया, जहां घर में पहले से मौजूद 2 अनजान लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके गले में पहनी सोने की चेन, जेब में रखे 5,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। उक्त लोगों ने मंगल सिंह को नंगा करके अश्लील वीडियो बनाया और फिर ऑटो में रखा पर्स निकाल लिया, जिसमें मंगल सिंह का ए.टी.एम. कार्ड भी था। उक्त ठग अश्लील वीडियो का डर दिखाकर टांडा में एक्सिस बैंक की ब्रांच में पहुंचे और उसके ए.टी. एम. से जबरदस्ती 25,000 रुपये निकाल लिए।

बाद में उक्त ठग मंगल को ऑटो रिक्शा में हरसी गांव ले गए। जहां ठगों की सदस्य उक्त लड़की ने किसी से कुछ नशीली गोलियां खरीदीं, जिसके बाद उक्त ठगों ने उसे ऑटो रिक्शा समेत जाजा बाईपास पर रात करीब 11 बजे छोड़ दिया। डरा हुआ मंगल सिंह अपने ऑटो में घर चला गया। उक्त ठग यहीं नहीं रुके और अश्लील वीडियो का डर दिखाकर मंगल सिंह को और पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं।

भोगल ने कहा कि उन्होंने इस बारे में टांडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।इस बारे में जब थाना प्रभारी टांडा गुरिंदरजीत सिंह नागरा से बात की तो उन्होंने कहा कि मंगल सिंह ने टांडा पुलिस स्टेशन में अर्जी दी है और हम मामले की जांच कर रहे हैं। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो धोखेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा।

