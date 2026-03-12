Main Menu

  • पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नवनियुक्त सचिव केशव गोयल ने संभाला पदभार

Edited By Kamini,Updated: 12 Mar, 2026 05:51 PM

newly appointed secretary keshav goyal assumed charge

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नवनियुक्त सचिव केशव गोयल ( PCS) ने सचिव का पद संभाल लिया है।

पंजाब डेस्क: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नवनियुक्त सचिव केशव गोयल ( PCS) ने सचिव का पद संभाल लिया है। गोयल के स्वागत के लिए बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी और सचिव ऑफिस के PA स्टाफ मौजूद थे। केशव गोयल 2016 बैच के PCS ऑफिसर हैं जोकि श्री मुक्तसर साहिब जिले के मलौट शहर के रहने वाले हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के दौरान, उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है। SDM जलालाबाद (फाजिल्का) और SDM आनंदपुर साहिब के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपने कुशल और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके के लिए खास तारीफ पाई। 

इसके अलावा, उन्होंने साल 2022 में पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी काम किया है और पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (PUNSUP), इन्वेस्ट पंजाब और वेरका जैसे अलग-अलग सरकारी संगठनों में AMD के तौर पर भी अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस के दौरान गोयल ने सरकार की बड़ी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर असरदार तरीके से लागू करने में एक्टिव भूमिका निभाई और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित बनाया।

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी का चार्ज संभालने के बाद गोयल ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड राज्य की एक बहुत जरूरी संस्था है, बोर्ड के कामकाज को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, रूल-बेस्ड और असरदार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारा काम नियमों के हिसाब से होगा और ऑफिस के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों से जुड़े मामलों को सुना जाएगा और उन्हें हल किया जाएगा और कर्मचारियों के लिए एक पॉज़िटिव और स्ट्रेस-फ्री काम का माहौल बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी रुकावट के प्रोफेशनल तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें।

बोर्ड ने भरोसा जताया कि केशव गोयल की लीडरशिप में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का काम और ज़्यादा असरदार, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनेगा और पूरे पंजाब में एजुकेशन सर्विस की डिलीवरी और मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दसवीं और बारहवीं क्लास की चल रही परीक्षाओं के दौरान पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा किए गए सभी इंतज़ामों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

