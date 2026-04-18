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स्क्रैप वर्कशॉप में भीषण आग, दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर राख

Edited By Urmila,Updated: 18 Apr, 2026 02:47 PM

massive fire at scrap workshop

मोगा के अमृतसर रोड पर बुगीपुरा बाईपास पर मौजूद बाबा खेत्रपाल स्क्रैप वर्कशॉप में भीषण आग लग गई।

मोगा (कशिश) : मोगा के अमृतसर रोड पर बुगीपुरा बाईपास पर मौजूद बाबा खेत्रपाल स्क्रैप वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज़ थी कि वर्कशॉप में खड़ी स्क्रैप गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया।

Scrap Workshop Fire

इस घटना में करीब 15 से 20 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। वर्कशॉप के मालिक के मुताबिक, इस हादसे में करीब 35 से 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

Fire Brigade

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