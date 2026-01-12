Main Menu

  • पतंग उड़ाते समय 12 साल के बच्चे की मौ;त, माता-पिता का इकलौता बेटा था हरजोत

Edited By Urmila,Updated: 12 Jan, 2026 05:29 PM

संगरूर के गांव तुंगां में एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना हुई है, जहां 12 साल के हरजोत सिंह की पतंग उड़ाते समय अपने घर की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई।

संगरूर : संगरूर के गांव तुंगां में एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना हुई है, जहां 12 साल के हरजोत सिंह की पतंग उड़ाते समय अपने घर की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। मृतक लड़का छठी क्लास में पढ़ता था और अपने परिवार का इकलौता बेटा था। मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना कल शाम, 11 जनवरी की है। हरजोत अपने तीन मंजिला घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर लिफ्ट एरिया में लगी ग्रिल के पास पतंग उड़ाते समय वह अचानक नीचे गिर गया।

हादसे के तुरंत बाद हरजोत को उसके परिवार वाले संगरूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटियाला के अमर हॉस्पिटल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बच्चे का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पतंग उड़ाने के शौक की वजह से परिवार का इकलौता चिराग बुझ जाने से गांव और परिवार में मातम का माहौल है। मृतक के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरा गांव इस दुखद हादसे से गहरे सदमे में है।

