खेड़ी वाले बाबा ने की दूसरी शादी, ऑन कैमरा किया प्यार का इजहार

पंजाब डेस्क : संगरूर जिले के खेड़ी गांव से जुड़े बाबा गुरविंदर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। पारिवारिक विवादों, नशे से जुड़े आरोपों और अपने मशहूर घोड़े को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा इस बार अपनी दूसरी शादी को लेकर खबरों में आए हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर बताया कि उन्होंने इस बार प्रेम विवाह किया है।

बाबा ने कहा कि उनका मानना है कि शादी प्यार से ही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहली मुलाकात में ही उन्हें पत्नी से प्रेम हो गया था और वे उसे प्यार से ‘गग्गू’ कहकर बुलाते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के लिए खुले तौर पर प्यार का इजहार भी किया। बाबा का कहना है कि एक कठिन दौर में, जब वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, उस समय उनकी मौजूदा पत्नी ने उनका साथ दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि शादी कब और कहां हुई।

वहीं अपनी पहली अरेंज मैरिज को उन्होंने बेहद कड़वा अनुभव बताते हुए आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते इतने बिगड़े कि उनकी जान को खतरा पैदा हो गया और उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब वे विवादों और राजनीति से दूरी बनाकर पत्नी के साथ शांत जीवन जीने की बात कह रहे हैं।

