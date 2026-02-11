Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • खेड़ी वाले बाबा ने की दूसरी शादी, ऑन कैमरा किया प्यार का इजहार

खेड़ी वाले बाबा ने की दूसरी शादी, ऑन कैमरा किया प्यार का इजहार

Edited By Kalash,Updated: 11 Feb, 2026 04:48 PM

khedi baba love marriage

संगरूर जिले के खेड़ी गांव से जुड़े बाबा गुरविंदर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं।

पंजाब डेस्क : संगरूर जिले के खेड़ी गांव से जुड़े बाबा गुरविंदर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। पारिवारिक विवादों, नशे से जुड़े आरोपों और अपने मशहूर घोड़े को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा इस बार अपनी दूसरी शादी को लेकर खबरों में आए हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर बताया कि उन्होंने इस बार प्रेम विवाह किया है।

बाबा ने कहा कि उनका मानना है कि शादी प्यार से ही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहली मुलाकात में ही उन्हें पत्नी से प्रेम हो गया था और वे उसे प्यार से ‘गग्गू’ कहकर बुलाते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के लिए खुले तौर पर प्यार का इजहार भी किया। बाबा का कहना है कि एक कठिन दौर में, जब वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, उस समय उनकी मौजूदा पत्नी ने उनका साथ दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि शादी कब और कहां हुई। 

वहीं अपनी पहली अरेंज मैरिज को उन्होंने बेहद कड़वा अनुभव बताते हुए आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते इतने बिगड़े कि उनकी जान को खतरा पैदा हो गया और उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब वे विवादों और राजनीति से दूरी बनाकर पत्नी के साथ शांत जीवन जीने की बात कह रहे हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!