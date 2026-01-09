Edited By Urmila,Updated: 09 Jan, 2026 02:43 PM
हाजीपुर और इसके नजदीकी गांव गेरा के पास हुए दो हुए विभिन्न सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ है।
हाजीपुर (जोशी): हाजीपुर और इसके नजदीकी गांव गेरा के पास हुए दो हुए विभिन्न सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाजीपुर के बुड्डाबड़ मोड़ पर एक ट्रैक्टर-ट्राली, जो तलवाड़ा की ओर से आ रही थी, अचानक अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ओर एक टाहली के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रैक्टर चालक की पहचान जग्गी पुत्र मुल्तान सिंह निवासी तलवाड़ा के रूप में हुई है, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। उसे पहले हाजीपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मुकेरियां के सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।
दूसरा सड़क हादसा हाजीपुर-तलवाड़ा सड़क पर स्थित गुरुद्वारा थड़ा साहिब के सामने हुआ। यहां एक टिप्पर नंबर पी.बी.07-सी.जे.-9191 जिसे मोनू कुमार पुत्र राज कुमार निवासी भट्टियां राजपूतां मुकेरियां चला रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टिप्पर बजरी से लदा हुआ था और तलवाड़ा की ओर से हाजीपुर आ रहा था। जब यह गुरुद्वारा साहिब के पास पहुंचा , तो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सफेदे के पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में चालक मोनू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि चालक के शव को बड़ी मशक्कत के बाद टिप्पर से बाहर निकाला जा सका। सूचना मिलते ही हाजीपुर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने दोनों सड़क हादसों की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
