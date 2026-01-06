Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मोगा में हुक्का बार पर पूरी तरह रोक, डीसी के सख्त आदेश हुए जारी

मोगा में हुक्का बार पर पूरी तरह रोक, डीसी के सख्त आदेश हुए जारी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 06:58 PM

hookah bars completely banned in moga

जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संघता -2023 की धारा-163 (जाबता फौजदारी संघता 1973 की धारा 144) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मोगा जिले में हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।

मोगा (गोपी राऊके, बिन्दा, कशिश) : जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संघता -2023 की धारा-163 (जाबता फौजदारी संघता 1973 की धारा 144) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मोगा जिले में हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू आदि का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कोटपा नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हुक्का बार किसी भी होटल, रेस्टोरैंट या किसी भी जगह पर नहीं चलाए जा सकते। आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और स्कूल/कालेज के युवाओं और स्टूडैंट्स को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने स्कूल/कालेज जाने वाले युवाओं और नाबालिगों से अपील की कि वे इन चीजों का शिकार न हों जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और कोटपा, एफ.एस.एस.ए.आई., ड्रग्स एंड कास्मैटिक एक्ट के नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी। ये आदेश 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!