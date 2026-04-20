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गर्मी और हीटस्ट्रोक से बचने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की सलाह, लोगों से की अपील

Edited By Kalash,Updated: 20 Apr, 2026 10:57 AM

health department issues advisory to prevent heatstroke

मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना है।

सुल्तानपुर लोधी (धीर): मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना है। इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों से गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के डॉ. हरप्रीत सिंह ने बताया कि गर्म हवाएं न सिर्फ हमारी प्यास बढ़ाती हैं बल्कि हमारे शरीर, खासकर आंखों और स्किन को भी पूरी तरह जला देती हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हमारा शरीर पसीने के रूप में गर्मी छोड़ता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। एक तय लिमिट के बाद हमारे शरीर का यह सिस्टम काम करना बंद कर देता है और शरीर बाहर के टैम्परेचर जितना गर्म हो जाता है। जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं।

लोग आमतौर पर इसे हल्के में लेते हैं और मानते हैं कि उन्हें हीट स्ट्रोक नहीं हो सकता, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक हीट स्ट्रोक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बच्चों और बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मोटापे से परेशान लोगों, दिल के मरीजों, शारीरिक रूप से कमजोर लोगों और कुछ ऐसी दवाएं लेने वाले लोगों को हीट स्ट्रोक का ज्यादा खतरा होता है जो शरीर के केमिकल या ब्लड वेसल पर असर डालती हैं।

हीट स्ट्रोक के लक्षण 

-आंखों के सामने अंधेरा छा जाना
- चक्कर आना, समझने में दिक्कत, चिड़चिड़ापन, ठीक से बोल न पाना, चलते समय लड़खड़ाना, चक्कर आना आदि
- बेचैनी और घबराहट
-हल्का या तेज बुखार
-तबीयत ठीक न लगना
-बहुत ज्यादा प्यास लगना
-तेज सिरदर्द और उल्टी
-कमजोरी महसूस होना
-गर्मी से होने वाला पीलिया
-गर्मी के बावजूद पसीना कम आना
-मांसपेशियों में दर्द
-लाल, गर्म और सूखी त्वचा
-पसीना आना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को स्थिर रखता है

खतरनाक हालत 

-तेज बुखार, जो 40 डिग्री सेल्सियस या 104-105 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा हो
-पसीना आना बंद हो जाए जब शरीर गर्म हो जाए और स्किन सूखी और चिपचिपी हो जाए
-मरीज बेहोश हो जाए, घबरा जाए

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हीटस्ट्रोक के लक्षण दिखने पर क्या करें 

- व्यक्ति को छांव में बिठाएं
-व्यक्ति के कपड़े ढीले कर दें
-व्यक्ति को पीने के लिए लिक्विड दें
-शरीर का तापमान कम करने के लिए ठंडे पानी की सिकाई करें
-मरीज को गर्दन तक ठंडे पानी से भरे बाथटब में लिटा सकते हैं
-डॉक्टर की सलाह के बिना बुखार कम करने के लिए आम दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
-मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए

गर्मियों में हीटस्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें 

- जब भी घर से बाहर निकलें, खूब पानी पिएं
-कॉटन, हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें और सिर ढककर रखें
-जितना हो सके पानी, नींबू पानी, लस्सी, ओ.आर.एस. घोल जैसे लिक्विड पिएं
-दोपहर में घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो

क्या न करें 

- खाली पेट घर से बाहर न निकलें
-ज्यादा मिर्च और मसालेदार खाना खाने से बचें
-कूलर या ए.सी. वाले कमरे में बैठने के बाद तुरंत धूप में न निकलें
-दोपहर में घर से बाहर न निकलें

इस मौके पर डॉ. हरप्रीत सिंह ने कहा कि हीटस्ट्रोक से बचने के लिए हेल्थ डिपार्टमैंट की बताई गई सावधानियों को अपनाते हुए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें। अवेयरनेस फैलानी चाहिए।

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