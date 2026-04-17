सोना-चांदी सस्ता: कीमतों में आई गिरावट, जानें आज के रेट

सोना-चांदी के दामों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है।

पंजाब डेस्क: सोना-चांदी के दामों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,750 रुपए दर्ज की गई, जो गुरुवार को 1,57,500 रुपए थी। वहीं 22 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है और आज इसका भाव 1,44,850 रुपए रहा, जबकि गुरुवार को यह 1,46,480 रुपए पर था। चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। आज चांदी का भाव 2,53,400 रुपये रहा, जो गुरुवार को 2,58,700 रुपये था।



MCX पर सोने का भाव

उधर, MCX पर सोने का भाव मामूली तेजी के साथ 1,53,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत में 1737 रुपए का उछाल आया और ये 2,50,365 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।