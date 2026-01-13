बरनाला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग के बाद दो खूंखार अपराधी गिरफ्तार

बरनाला पुलिस ने जिला पुलिस प्रमुख मोहम्मद सरफराज आलम के दिशा-निर्देशों पर

बरनाला(विवेक सिंधवानी, रवि): बरनाला पुलिस ने जिला पुलिस प्रमुख मोहम्मद सरफराज आलम के दिशा-निर्देशों पर एक साहसिक ऑपरेशन चलाते हुए दो वांछित अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई 11 जनवरी की रात हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में की गई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अकरम खान उर्फ अक्कू और प्रदीप सिंह उर्फ दीपू (निवासी बरनाला) के रूप में हुई है।

एसएसपी ने विशेष टीम का किया था गठन

जिला पुलिस प्रमुख मोहम्मद सरफराज आलम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सुलझाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम में एसपी (डी) अशोक शर्मा की अगुवाई में डीएसपी सतबीर सिंह बैंस, सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर बलजीत सिंह और थाना सिटी बरनाला के इंचार्ज इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह को शामिल किया गया था। इस टीम ने तकनीकी और जमीनी सूचनाओं के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

मुठभेड़ और जवाबी कार्रवाई

एसएसपी आलम ने बताया कि पुलिस टीमें लगातार आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही थीं। आज तड़के जब पुलिस टीम का सामना आरोपियों से हुआ, तो बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें मुख्य आरोपी अकरम खान उर्फ अक्कू के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अकरम और उसके साथी प्रदीप सिंह को काबू कर लिया। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल दाखिल करवाया गया है।

गैंगवार और आपराधिक रंजिश

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह घटना दो छोटे प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच का परिणाम थी। आरोपी इलाके में अपनी दहशत कायम करना चाहते थे। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि जिस पक्ष पर हमला किया गया था, उनका भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

कानूनी कार्रवाई और सख्त चेतावनी

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पहले ही FIR नंबर 17 (12.01.2026) बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की जा चुकी है। एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने सख्त लहजे में कहा कि बरनाला में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है।