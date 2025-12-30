Main Menu

पंजाब में घने कोहरे का कहर, बेकाबू हुई कार

Edited By Vatika,Updated: 30 Dec, 2025 10:09 AM

पंजाब में घना कोहरा लगातार हादसों का कारण बन रहा है।

दोराहा(विनायक): पंजाब में घना कोहरा लगातार हादसों का कारण बन रहा है। इसी कड़ी में दोराहा के पास टच वुड होटल के नजदीक एक कार कोहरे के कारण हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार चार लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 6:24 बजे होंडा अमेज कार (नंबर पीबी-01-सी-1794) अचानक कोहरे की वजह से सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार चार लोगों को गंभीर चोटें आईं। घायलों की पहचान जसविंदर सिंह पुत्र जरनैल सिंह, केवल सिंह पुत्र संतोख सिंह, सुखविंदर सिंह पुत्र हरबिंदर सिंह (निवासी गांव भानो, जिला कपूरथला) और बहादुर सिंह पुत्र जोगा सिंह (निवासी गांव जगतपुरा जट्टा, जिला कपूरथला) के रूप में हुई है।

हादसे की सूचना मिलते ही रोड सेफ्टी फोर्स खन्ना की टीम सब-इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटाया और ट्रैफिक को सुचारू किया। घायलों को सिविल अस्पताल, साहनेवाल में भर्ती कराया गया। दोराहा पुलिस और रोड सेफ्टी फोर्स ने लोगों से अपील की है कि घने कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, धीमी गति से चलें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि हादसों से बचा जा सके।

