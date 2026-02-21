Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Ludhiana में शर्मनाक घटना! भाजपा नेता ने राष्ट्रीय ध्वज के रंग जैसे जूते पहन कर की बेअदबी

Ludhiana में शर्मनाक घटना! भाजपा नेता ने राष्ट्रीय ध्वज के रंग जैसे जूते पहन कर की बेअदबी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 21 Feb, 2026 07:17 PM

bjp leader commits sacrilege by wearing shoes of the national flag s colour

स्थानीय पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में आज हुए एक क्रिकेट मैच के दौरान भाजपा नेता गुरदीप सिंह गोशा व अन्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज़ के रंगों के स्वरूप रंगों के बूट डालने पर भारी रोष प्रगट करते हुए वरिष्ठ नेता व पूर्व पार्षद परमिंदर...

लुधियाना : स्थानीय पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में आज हुए एक क्रिकेट मैच के दौरान भाजपा नेता गुरदीप सिंह गोशा व अन्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज़ के रंगों के स्वरूप रंगों के बूट डालने पर भारी रोष प्रगट करते हुए वरिष्ठ नेता व पूर्व पार्षद परमिंदर मेहता ने इसे राष्ट्र का अपमान व बेअदबी बताते हुए पुलिस कमिशनर को मेल भेज़ कर इसके खिलाफ बनती कानूनी करवाई की मांग की है।

मेहता ने कहा सोशल मीडिया व फ़ेसबुक से पता चला कि भाजपा की क्रिकेट टीम में गुरदीप सिंह गोशा के साथ कुछ एक और ने गोशा जैसे बूट डाले हुए हैं, जिससे मन को भारी ठेस पहुँची। मेहता ने इस पर अपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि यह घटिया मानसिकता से किया गया अपराध है, जिसे कोई भी राष्ट्रबादी बर्दाश्त नहीं करेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!