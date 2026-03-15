भदौड़ रैली में बिक्रम मजीठिया ने AAP सरकार पर साधा निशाना, जानें क्या कहा

भदौड़ में शिरोमणि अकाली दल की एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा।

भदौड़: भदौड़ में शिरोमणि अकाली दल की एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस सरकार ने लोगों से वादा किया था कि पेंशन से जुड़ी मांगें पूरी की जाएंगी लेकिन इस सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह आज पूछना चाहते हैं कि विधानसभा सेशन के दौरान हरपाल चीमा ने बजट कम पेश किया लेकिन वे पहलवान ज्यादा बने रहे। चुनाव के दौरान AAP सरकार का पोस्टर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उसमें सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया।

इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मान पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के पैरों में गिर रहे हैं,जिस बाबू ने पंजाब को लूटा। उन्होंने कहा कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब को एक मजबूत DGP की जरूरत है जो पंजाबियों की जान-माल की रक्षा करे, लेकिन अगर DGP कमजोर होगा तो वह अपनी कुर्सी बचाने की बात करेगा। उन्होंने यहां DGP गौरव यादव पर तीखा कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि बादल सरकार के दौरान सभी पे कमीशन लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पंजाब की रीढ़ हैं और कहा कि अगर कर्मचारियों को उनका हक मिल जाए तो पंजाब में कानून-व्यवस्था बनी रहेगी। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साल 2027 में आपकी अपनी रीजनल पार्टी अकाली दल पंजाब में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आज पंजाब के हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से रीजनल पार्टी अकाली दल को पंजाब में लाने की अपील की।

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