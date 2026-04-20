मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से कैसे करें बचाव, पढ़ें पूरी खबर

सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप सिंगला ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने आस-पास सफाई रखना बहुत जरूरी है

मोगा(संदीप शर्मा): दिन-ब-दिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए सिविल सर्जन मोगा डॉ. रमनदीप सिंगला ने जिले के लोगों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही उन्होंने स्पेशल टीमें बनाकर जिले के अलग-अलग सरकारी स्कूलों में स्पेशल कैंपेन शुरू किया है, ताकि स्कूली बच्चों को गर्मी और इन खतरनाक बीमारियों से बचाव के बारे में जरूरी जानकारी दी जा सके।

सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप सिंगला ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने आस-पास सफाई रखना बहुत जरूरी है, ताकि मच्छर न पनप सकें। इसके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग-अलग टीमों ने इलाके के स्कूलों और झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर लोगों को डेंगू के लार्वा से बचाव के बारे में जागरूक किया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए दूसरी जरूरी सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी।

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