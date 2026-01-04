Main Menu

बड़ी खबर: अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोलियां मारकर ह/त्या

Updated: 04 Jan, 2026 06:22 PM

aap sarpanch shot dead

अमृतसर में बड़ी वारदात की खबर सामने आई है।

अमृतसर : अमृतसर में बड़ी वारदात की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सहम का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सरपंच जरमल सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। 

इस दौरान बदमाश मैरिज पैलेस में आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने सरपंच के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से सरपंच जरमल सिंह बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मृतक सरपंच जरमल सिंह तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के रहने वाले थे और मौजूदा सरपंच थे। पुलिस जांच के अनुसार उन पर पहले भी 3 बार हमला हो चुका था। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस पैलेस पहुंची और पूरे पैलेस को घेर कर जांच की जा रही है। पुलिस शादी समारोह में आए लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि सरपंच की रेकी की जा रही थी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। हमले के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।

